بشرى تنضم للجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

انضمت الفنانة بشرى لأعضاء لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم، والمقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بشرى تنضم لأعضاء جمعية الفيلم

ونشرت بشرى فيديو لها، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ«إنستجرام»، وهى تجلس مع باقي أعضاء جمعية الفيلم وقالت فيه «أنا دلوقتى فى لجنة جمعية الفيلم علشان نتفرج على الأفلام اللى هنحكم عليها وسعيدة جدا انى اصغر عضو فى اللجنة دى فطاحل السينما».

وحرصت بشري على تعريف الجمهور بمعلومات عن جمعية الفيلم فقالت أنها جمعية أنشئت من حوالي 48 سنة وأنشأها محمود عبد السميع المصور السينمائي وسمير فريد وسامي السلموني الناقد السينمائي الكبير.

أعضاء لجنة تحكيم جمعية الفيلم

وتابعت بشري: «دلوقتى قاعد أستاذ محمود عبد السمع وأستاذ عادل الأعصر اللى قدمنى من خلال مسلسل العمة نور وقدم قبلي كمان نيللي كريم وغادة عادل وأحمد الفيشاوي مع النجمة الكبيرة فاتن حمامة واستاذ بشير الديك كمان قاعد أهو وأستاذ محمد ابو سيف».

يذكر أن الفنانة بشري كانت شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 2 والذي شاركت فيه بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وانجى المقدم واسماء أبو زيد وأحمد حلاوة وهادى الجيار وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.

كما تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تشارك فيه بجانب محمود الليثي، ونخبة من الشباب، منهم نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين ابن الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور