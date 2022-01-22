«هيئة الدواء»: أسباب «اكتئاب الشتاء» مجهولة.. وهذه طرق الوقاية منه

أعلنت هيئة الدواء على موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون في الوقت الحالي من الاضطراب العاطفي الموسمي والذي يرتبط بموسمي «الشتاء والخريف»، أو ما يعرف باسم اكتئاب فصل الشتاء وهذه الحالة مرتبطة بفترة مناخية ولا تدوم كثيرا، وهذا الاكتئاب عادة ما يرتبط ببرودة الطقس.

أسباب الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي

وأوضحت هيئة الدواء، أن أسباب الإصابة بالاكتئاب الموسمي غير معروفة، ولكن يرجع السبب إلى قصر فترة النهار، وقلة التعرض للشمس، وهذا يؤدي إلى تغير الساعة البيولوجية للإنسان، ما يؤثر على قدرة الدماغ لإنتاج هرمون السيروتونين والميلاتونين، اللذين يؤثران على الحالة المزاجية للأشخاص.

أعراض الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي

وكشفت الدواء عن أعراض الاضطراب الموسمي للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالاكتئاب الشتوي، ومن أشهر أعراضه: سيطرة الحزن، والعصبية، قلة النوم، والتفكير السلبي، بالإضافة إلى صعوبة في التركيز، وقد يصاحب ذلك أفكارا متكررة للرغبة في الموت أو الانتحار في بعض الحالات الشديدة.

طرق الوقاية من الاضطراب العاطفي الموسمي

وحددت هيئة الدواء أن هناك طرقا للوقاية من الاضطراب الموسمي والتي تختلف وفقا لكل حالة، حيث تتمثل طرق العلاج في تتعدد طرق العلاج على حسب الحالة، ولكن ينصح بالتعرض للشمس والهواء الطلق، وممارسة الرياضة، وتناول الأغذية الصحية الغنية بفيتامين دال، مثل الأسماك، بالإضافة إلى في حالات الإصابة الشديدة ينصح بمراجعة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

الإبلاغ عن أي مخالفات دوائية غير مصرح بها

وفي سياق متصل، ناشدت هيئة الدواء جميع المواطنين ضرورة الإبلاغ على أي مخالفات دوائية من قبل الأشخاص يتم ملاحظتها من خلال منافذ بيع الأدوية المخصصة مثل «بيع أدوية بسعر غير المحدد- بيع أدوية مظورة- التجارة في عينات مجانية»، يتم ضرورة الاتصال على الرقم «15031» للإبلاغ عن هذه المخالفات.