هيئة الدواء تحذر: لا تتناولوا هذه المضادات الحيوية عند التعرض لأشعة الشمس

حذرت هيئة الدواء، من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، وأخذ أي أدوية تحتوي على مجموعة من الكينولون «المضادات الحيوية»، لأن هناك آثار جانبية تسبب أعراضًا خطيرة على الأشخاص الذين يتناولون بعض المضادات الحيوية، وتهيج الجلد.

نصائح عند تناول الأدوية والمستحضرات الحيوية

وحددت هيئة الدواء، عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح عند تناول الأدوية والمستحضرات الحيوية التي تحتوي على المضادات الحيوية، مشددة على ضرورة الالتزام بها، وعدم الإخلال بأي جزء حتى لا تحدث نتائج سلبية:

- يجب عدم استخدام المستحضرات التي تحتوي على مجموعة الكينولون «مضاد حيوي» في حالة وجود أي أعراض، إذ يوجد تاريخ سابق من المعاناة بمشاكل في الأوتار مثل التهاب أو تمزق الأوتار.

- قبل تناول تلك المستحضرات التي تحتوي على الكينولون يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا كانت هناك أي معاناة أو مشكلة تتعلق بأمراض القلب.

- أما إذا كان الشحص مصابا بداء السكري، يجب مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بعناية وبدقة حتى لا تحدث أي مضاعفات قد تكون ذات آثار جانبية.

خطورة التعرض لأشعة الشمس عند تناول المضادات الحيوية

أوضحت هيئة الدواء، أن المريض أثناء فترة العلاج يكون لديه حساسية لضوء الشمس، تسبب العديد من الآثار الجانبية مثل حروق الوجه والجلد، وتسبب أضرارًا على العينين.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري على أية أدوية أو مخالفات يجرى ملاحظتها من خلال الأماكن المخصصة لبيع الأدوية، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتقديم الشكوى على رقم 15301.