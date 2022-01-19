هيئة الدواء تطلق خدمة إلكترونية لمنع الغش

أعلنت هيئة الدواء على موقعها الرسمي على «فيس بوك»، اليوم، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين لمعرفة الأدوية التي يتم شراؤها من الصيدليات والأماكن الطبية المخصصة لعدم الوقوع في خطر تناول أدوية غير مدرجة أو أدوية مغشوشة يتم تداولها وبيعها للمواطنين.

الهدف من المنصة الإلكترونية للكشف عن الأدوية

وأوضحت هيئة الدواء على موقعها على موقعها الرسمي، أن الخدمة الإلكترونية للبحث عن الأدوية تهدف لمعرفة إذا كان الدواء مسجل لديها أم لا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخدمة معرفة جودة وأمان وفاعلية الأدوية التي يتم تناولها، لحماية المواطن من الغش الدوائي، والأدوية المهربة وغير المسجلة.

أهمية الخدمة الإلكترونية

وتابعت الهيئة، أن الخدمة الإلكترونية تمكن الأشخاص من معرفة تاريخ صلاحية الأدوية، وكذلك معرفة الأدوية المدرجة والمرخصة من قبل هيئة الدواء، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والمصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية.

توافر الأدوية واللقاحات للمواطنين

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر كل الأدوية المدرجة لعلاج المصابين ببروتوكلات علاج كورونا المصابين، وفقا للحالات المرضية التي تعاني من بعض الأعراض الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، لافتة إلى أن هذه الأدوية تتوافر لجميع المصابين في الأماكن المخصصة في المستشفيات الصحية والجامعية والصيدليات.

تحديث بروتوكول علاج كورونا الفترة المقبلة

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، على أن هناك مخزون إستراتيجي من اللقاحات والأدوية التي تستخدم في علاج المصابين الذين يعانون من بعض الأعراض الجانبية التي تنتج عند الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الصحة تعاقدت على توفير بعض الأدوية التي تم إدراجها لعلاج المصابين بـ«كوفيد-19».

وأوضحت الصحة، أنه من المقرر تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال فترة المقبلة عقب الوصول شحنة أدوية من عقارات «باكسلوفيد- مولنوبريفير»، والتي تساعد على سرعة الشفاء من كورونا.