نور قدري تعلن تعافيها من فيروس كورونا: الحمدلله.. سلبي «صورة»

أعلنت نور قدري نجمة برنامج «snl بالعربي»، تعافيها من فيروس كورونا، الذي أعلنت إصابتها به في منتصف الشهر الحالي، ونشرت عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، نتيجة الـ«رابيد تيست»، وعلقت: «الحمدلله.. سلبي».

إصابة نور قدري بفيروس كورونا

وكانت أعلنت نور عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر صفحتها على «فيس بوك»، وكتبت: «الحمد لله على كل شيء، أنا positive، ياريت الناس تخلي بالها كويس، الوضع صعب والدنيا بايظة وأنا شايفة الناس هايصة».

آخر أعمال نور قدري الفنية

جدير بالذكر أن نور قدري شاركت في فيلم «معالي ماما»، بطولة بشرى ونور إيهاب ومحمود الليثي وشيماء سيف وعلاء مرسي، ومن المقرر طرحه في السينمات في شهر فبراير المقبل.

كما تشارك نور قدري، في مسلسل «الابن الضال» الذي توقف بسبب مشاكل إنتاجية ولم يحدد موعدا لاستكماله، بطولة كل من بيومي فؤاد، عبير صبري، هاجر عفيفي، أميرة هاني، وإيمان السيد، وعدد من الفنانين، من إخراج أحمد عبدالعال، وتأليف إبراهيم ربيع، محمد فتحي، أمين جمال، محمد أبو السعد.

وشاركت «نور» مؤخرا في فيلم «ديدو»، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف كريم فهمي، بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، وهدى المفتي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب يدعى «ديدو»، الذي قرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان بيومي فؤاد، ويكتشف الأخير الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه لحجم «عقلة الأصبع»، ونتيجة ذلك يقعوا في مغامرات كثيرة.