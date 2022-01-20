مدبولي يبحث وضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية وتوفيرها للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية وتوافرها للمزارعين، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ اجتماع اليوم، يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وذلك تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع في الأراضي المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

إتاحة متطلبات التنمية الزراعية

وتناول وزير الزراعة خلال الاجتماع، رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية في مصر، بحيث تتضمن القدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع في الرقعة الزراعية، مؤكدا أنّ المنظومة الجديدة ستسهم في إتاحة متطلبات التنمية الزراعية.