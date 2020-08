فينيسيا السينمائي يضم فيلما للمخرج بيدرو المودوفار وآخر لـ ريجينا كينج

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي، عن إضافة فيلم One Night in Miami والفيلم القصير The Human Voice إلى قائمة الدورة السابعة والسبعين القادمة لمهرجان، بحيث بعرض الفيلمان خارج المنافسة.

فيلم One Night in Miami، من إخراج ريجينا كينج، وتأليف كيمب باورز، وبطولة كينجسلي بن أدير، ألديس هودج، ليزلي أودوم جونيور.. ومدته ساعة و50 دقيقة.

وريجينا كينج، مخرجة وممثلة ولدت في لوس أنجلس بكاليفورنيا، عام 1971، وحصدت جائزة أوسكار مرة في فئة أفضل ممثلة دور مساعد، عام 2019، عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk.

أما فيلم The Human Voice من إخراج بيدرو المودوفار الذي شارك في تأليفه مع Jean Cocteau، ومن بطولة الممثلة Tilda Swinton.

ويحكي الفيلم عن محادثة هاتفية أخيرة لإحدى النساء مع حبيبها، والذي يخطط للزواج من امرأة أخرى.

ومخرج الفيلم بيدرو المودوفار ويعتبر واحد من أشهر المخرجين في إسبانيا، أخرج وكتب العشرات من الأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2003، في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم Hable con ella.

وترشح لجائزة بافتا 12 مرة، وحصدها 6 مرات، بالإضافة إلى العشرات والترشيحات الأخرى.

يذكر أن فينيسيا السينمائي أعلن عن تكريم الممثلة لبريطانية تيلدا سوينتون في نفس الدورة.

ولدت تيلدا 5 نوفمبر 1960 في لندن، وحصدت خلال مسيرتها الفنية عدد كبير من الجوائز منها أوسكار عن دورها المساعد في Michael Clayton وذلك عام 2008.

وترشحت تيلدا 3 مرات لجوائز جولدن جلوب، وترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة عام 2008 عن دورها المساعد في فيلم Michael Clayton.