20 معلومة عن البرنس أشرف قاسم: والده ترك تشجيع الأهلي بعد انضمامه للزمالك

يعد أشرف قاسم أحد أبرز نجوم نادي الزمالك وأحد أهم نجوم كرة القدم المصرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، صاحب سجل حافل بالإنجازات والبطولات على مستوى الأندية والمنتخبات، لقبه جمهور الكرة بـ«البرنس»، نظراً لوسامته في الشكل، ورصانته وشياكته وأدائه الهادئ في الملعب، يمر خلال الفترة الحالية بأزمة صحية كبيرة بعد اكتشاف إصابته بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وفي هذا التقرير نعرض لكم 20 معلومة عن برنس الكرة المصرية أشرف قاسم.

- أشرف قاسم من مواليد 25 يوليو 1966، القاهرة، مصر الجديدة في حي الألف مسكن، أحبه والده رجل الأعمال قاسم عبدالرحمن، لدرجة أنه قرر عدم الإنجاب مرة أخرى، وبعد أن بلغ البرنس 15 عاماً، طلب من أبيه أن يكون له ونيس في المنزل فوافق الأب وأنجب شقيقته الوحيدة منال.

- عندما بلغ السابعة من عمره، قرر والده عاشق النادي الأهلي، التعاقد مع مدرب خاص يصطحب البرنس إلى نادي النصر، لتدريبه واشترى له الملابس الرياضية من ألمانيا ليرفع معنوياته.

- في التاسعة من عمره تقدم لاختبارات مدرسة الكرة بنادي النصر، ونجح في الاختبارات، وأصبح لاعباً في قطاع الناشئين حتى عامه الـ11.

- أقنع والده بأنه يريد الانضمام لنادي الزمالك، ووافق بصعوبة كونه من عائلة أهلاوية، ووعده بالتحول لتشجيع الأبيض لو انضم الابن بالفعل لصفوف الزمالك.

انضمام أشرف قاسم للزمالك

- نجح أشرف قاسم في اختبارات الزمالك، واختاره الكابتن طه بصري لفريق 13 سنة وحقق بطولة القاهرة الكبرى موسم 78-79، واستمر كلاعب في قطاع الناشئين في مختلف المراحل السنية حتى انضم في موسم 80-81، لفريق 17 سنة، تحت قيادة الكابتن بدر حداد، وفاز فريقه ببطولة القاهرة الكبرى مرة أخرى.

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- انضم بعدها لصفوف منتخب الناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للناشئين عام 1985، بالمكسيك.

- بدء مشواره مع الفريق الأول بنادي الزمالك موسم 83-84، بعد استكمال بطولة الدوري العام بدون اللاعبين الدوليين، وشارك في خط الدفاع بديلاً للراحل إبراهيم يوسف، بعد أن كان مركزه في قطاعات الناشئين جناح أيمن.

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- حصد أول لقب محلي مع نادي الزمالك وهو بطولة الدوري العام موسم 83-84، بعد غياب 6 سنوات عن القلعة البيضاء، وهو في الـ18 من عمره.

- وفي نفس العام حصد أول لقب قاري، وهو كأس أندية إفريقيا لأبطال الدوري، للمرة الأولى في تاريخ الزمالك.

- عام 1986 حصد لقبه القاري الثاني مع الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس أندية إفريقيا لأبطال الدوري، وفي نفس العام حصد أول بطولة مع المنتخب الأول لكرة القدم الذي توج بطلاً لأمم إفريقيا.

- موسم 87 - 88، حصد نادي الزمالك بطولة الدوري العام، وكأس مصر، وكأس الأفروآسيوية، وشارك البرنس في بطولة الدوري، ومنعته الإصابة من التتويج بالكأس والأفروآسيوية.

- فاز ببطولة الدوري العام مرتين على التوالي، موسم 91 - 92، وموسم 92 -93، كما فاز ببطولة أندية إفريقيا أبطال الدوري عامي 1993 و1996، كما فاز ببطولة كأس السوبر الإفريقي عام 1997.

- لعب مع نادي الزمالك في الدوري العام 213 مباراة، حقق الفوز في 134 مباراة، والتعادل 60، والهزيمة 19 مباراة، وأحرز 22 هدفاً في الدوري.

- لعب مع نادي الزمالك في كأس مصر، 25 مباراة، فاز في 15، والتعادل في 3، والهزيمة 3، وأحرز 3 أهداف.

- لعب أشرف قاسم مع نادي الزمالك في البطولات الإفريقية 33 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4، والهزيمة في 12، وأحرز 3 أهداف.

- إجمالي أرقامه مع الزمالك في كل البطولات، لعب 276 مباراة، حقق الفوز في 167، والتعادل 69، والهزيمة في 40 مباراة، وأحرز 28 هدفا.

- خاض تجربة الاحتراف في نادي الهلال السعودي لمدة موسم واحد مقابل 160 ألف دولار للزمالك، و50 ألف دولار للبرنس، وراتب شهري 6 آلاف دولار.

- شارك أشرف قاسم مع منتخب مصر في 78 مباراة رسمية وودية، فاز 36 مباراة وتعادل 24 وهزم 18 وأحرز 3 أهداف، وفاز ببطولة أمم إفريقيا عام 1986، وكان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 1990.

التهاب الأعصاب الطرفية المناعي

- متزوج ولديه شريف وشيرين.

- كشف مؤخراً عن أنه يعاني من مرض مناعي في الأعصاب الطرفية منذ 5 سنوات، وأنه لا يستطيع تحريك أصابعه، وتوجد أجسام مضادة تهاجم الأعصاب في جسمه، وأنه بدء العلاج منذ ثلاثة أشهر وسيمتد إلى 18 شهرا، يدخل فيها المستشفى لمدة أسبوع في كل شهر.