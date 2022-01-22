نور قدري تكشف تفاصيل رحلتها مع كورونا: «مجاليش من بره»

أكدت الفنانة نور قدري، اليوم، إن إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة؛ لحصولها على جرعتين من لقاح أسترازينكا.

وقالت نور، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله نتيجة اختبار كورونا سلبي بعد مروه 10 أيام من إصابتي، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا أن إصابتي كانت بسيطة الحمد لله لحصولي على جرعتين من لقاح أسترازينكا».

وأضافت: «أول مرة أصاب بكورونا منذ بداية الجائحة، وده نتيجة عدوى داخل الأسرة، حمايا أصيب بالفيروس وشقيقة زوجي حامل وموجودة معاه في المنزل فاضطريت أصطحبها عندي في المنزل، وللأسف كانت مصابة ونقلت لي العدوى، والحمد لله أجرينا مسحة اليوم وظهرت سلبيتها».

واختتمت نور: «شكرا من كل قلبي لكل من اهتم وسأل عليا، غمرتوني بمحبتكم ويا ريت الجميع يخلي باله من نفسه، وربنا يحفظ الجميع».

إصابة نور قدري بفيروس كورونا

وأعلنت نور إصابتها بفيروس كورونا، عبر صفحتها على «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله على كل شيء، أنا positive، يا ريت الناس تخلي بالها كويس، الوضع صعب والدنيا بايظة وأنا شايفة الناس هايصة».

ديدو.. آخر أعمال نور قدري السينمائية

وكانت آخر مشاركة سينمائية لـ«نور» في فيلم «ديدو»، وهو من بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وإخراج عمرو صلاح، وتأليف كريم فهمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب يدعى «ديدو»، قرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، ويكتشف الأخير الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه لحجم «عقلة الإصبع»، ونتيجة ذلك يقعوا في مغامرات كثيرة.