تفاصيل إطلاق مشروع منطقة الورش الحرفية بالقاهرة «صور»

تشهد محافظة القاهرة، انطلاق مشروع منطقة الورش الحرفية بشمال الحرفيين، بنطاق حي منشأة ناصر، بالقرب من محور جيهان السادات، وذلك لاستيعاب كل الأنشطة والورش الصناعية غير المتوافقة مع اشتراطات تطوير وإحياء القاهرة التاريخية، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للقاهرة التاريخية.

ورش حرفية على مساحة 43 فدانا

وأكدت محافظة القاهرة فى تقريرها، على أن المشروع على مساحة 60 فدانا، ومساحة الورش الحرفية حاليا على مساحة 43 فدانا، والمشروع مكون من 954 ورشة، بالإضافة إلى 15 برج سكني بإجمالي 600 وحدة سكنية و3 عمارات للمرأة المعيلة، بإجمالي 54 وحدة سكنية، فضلا عن إقامة منطقة سوق جملة على مساحة 12 محلا ومنطقة سوق تجاري بها 32 محل ومسجد وكنيسة ومدرسة حرفية، بالإضافة إلى نادي اجتماعي ورياضي وقاعة مناسبات، ومركز صحي ومكتب بريد ونقطة إسعاف، وأيضا وحدة مطافئ ومركز شرطة وموقف ميكروباص، لخدمة المشروع بالكامل.

رفع كفاءة الواجهات

وأوضحت محافظة القاهرة، استمرار أعمال تطوير القاهرة التاريخية من خلال رفع كفاءة الواجهات وطلاء المباني وأعمال الصيانة لأي عقارات قديمة، فضلا على الاستفادة من الأرض الفضاء بعد تعويض أصحابها، وإعادة الشوارع والمبانى إلى أصلها الجميل، وإزالة أي تشوهات أو اشغالات لحقت بتلك المواقع، مع الحفاظ على النسيج العمراني للسكان، حيث يتم التطوير فى وجود السكان، وفى حالة تردي حالة العقار سيتم إخلاؤه مؤقتا، لحين إتمام رفع الكفاءة، دون الإضرار بالسكان.

متحف مفتوح

وأشارت المحافظة في تقريرها إلى أن القاهرة التاريخية ستتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على شوارعها وميادينها وترميم كل ما يمكن ترميمه، وإزالة أي مخالفات، مع العمل على تشجيع الحرف التراثية التي تشتهر بها المنطقة، وأى أنشطة أخرى تسبب ازعاجا أو تلوثا للبيئة سيتم التعامل معها، حفاظا على طبيعة الموقع بعد الانتهاء من أعمال التطوير.