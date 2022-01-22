مسؤولو «الإسكان» يتابعون مشروع غلق مقلب السلام: نسعى لتوفير جو صحي

جولة تفقدية قام بها المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، الذي يتم تحت إشراف جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، والمهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة ومسؤولي الهيئة والجهاز.

مشروع الغلق تبلغ مساحته 67 فدانا بتكلفة 55 مليون جنيه

وخلال الجولة تابع مسؤولو الوزارة أعمال تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام تحت إشراف جهاز المدينة، والذي تبلغ مساحته 67 فدانا بتكلفة 55 مليون جنيه، وكان يحتوي على أطنان من القمامة، كان يتم حرقها وينبعث منها الروائح الكريهة والأدخنة التي تضر بالبيئة وبأهالي المدينة.

تنفيذ 187 بئرا من إجمالي 200 بئر

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه سيتم الغلق النهائي لهذا المقلب عن قريب، وذلك لتوفير جو صحي لسكان المدينة ومن حولها، حيث يتم تغطية كامل مساحة المقلب برمال نظيفة وضبط الميول الخاصة به وتدبيش الجوانب وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 187 بئرا من إجمالي 200 بئر، كما تم الانتهاء من أعمال طبقات العزل جيوتكستيل والبولي ايثيلين.

وقال: «يعد هذا المشروع أول مشروع يتم في مصر بهذا النظام، ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة، ولتوفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية».

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها والتي تم الانتهاء منها، وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة تأتي في إطار سعي الدولة والجهاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين للارتقاء بالمستوى العام، وحفاظا على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العبور.