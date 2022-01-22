عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر تضرب مدينة السويس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد سجلت يوم السبت الموافق 2122/10/22 هزة أرضية على بعد 50 كم غرب مدينة السويس.

الهزة حدثت الساعة 9 و23 دقيقة

وأضاف المعهد في بيان له، أن الهزة الأرضية حدثت اليوم السبت، الساعة التاسعة مساءً و23 دقيقة و47 ثانية، وقوتها 3.5 بمقياس ريختر وخط العرض 29.60 شمالا و31.99 شرقا والعمق 6.2 كم ولم تحدث أي خسائر.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أنه من الوارد إحساس أي من المواطنين بالهزة، لكن حتى تلك اللحظة لم يرد إلى المعهد ما يفيد بذلك.