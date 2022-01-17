البحوث الفلكية: نسجل زلازل يوميا.. «لما تحس بيها انزل تحت الترابيزة»

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ مصر لم تدخل حزام الزلازل كما يدعي البعض، حتى وإن جرى تسجيل زلازل بشكل شبه يومي، لافتا إلى أن حدوث الزلازل الفترة الماضية أمر طبيعي ومعقول.

جزيرة شدوان شهدت زلزال قوي في الستينات

وأضاف «القاضي» خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر بها منطقتان تشهدان نشاطا زلزاليا، وهما منطقة شمال البحر الأحمر التي تشمل خليجي السويس والعقبة، بينما المنطقة الثانية شرق البحر المتوسط، لافتا إلى أن جزيرة شدوان بشمال الغردقة شهدت زلزالا قويا في الستينيات.

وتابع: «موضوع النشاط المتكرر في أكثر من مكان يمكن حدوثه، ولكن ليس في فترة قصيرة، وتأخذ مئات السنوات، فيمكن أن يكون هناك إزاحة أو تمدد للتراكيب التي عليها النشاط الزلزالي».

خليج العقبة سيتصل بالبحر الميت

وواصل: «البحر الأحمر في فترة من الفترات لم يكن موجودا على الإطلاق، والتوقعات الجيولوجية تشير إلى أن خليج العقبة بعد عدة ملايين من السنين سيزيد اتساعه ويتصل بالبحر الميت ويستمر شمالا حتى تنعزل المنطقة وتصبح جزيرة مستقلة».

وأوضح أن تبعية هذه الحركة الجيولوجية حدوث زلازل بشكل مستمر على مدار فترات زمنية طويلة، وبعضها غير محسوس.

نسجل زلازل بشكل يوم

وأضاف أن المنطقة التي تقع فيها الزلازل المحسوسة هي شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تحتوي على تراكيب جيولوجية وحركية، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل زلازل بشكل يومي، لكن لا يكون جميعها محسوسا، ويكون محسوسا عندما يكون عمق مركزه كبيرا، مثلما حدث مع زلزال الثلاثاء الماضي.

وعن النصائح والإرشادات الموجهة للمواطنين حال حدوث زلزال، قال: «لابد من المواطن أن يثبت في مكانه ويحافظ على جسمه وينزل تحت الترابيزة أو المكتب».