زلزال بقوة 4,7 درجة يضرب تركيا

شهدت تركيا، مساء اليوم، زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، مركزه ولاية باليكسير جنوب بحر مرمرة، وفق ما نقلت صحيفة «زمان» التركية، بينما لم تشر أي أنباء لوجود أي أضرار للزلزال.

ووقع الزلزال تحديدا في منطقة دورسونبي في ولاية باليكيسير، حيث شعر بالزلزال السكان في المقاطعات والمناطق المجاورة للولاية، حيث حدث الزلزال على عمق 7.41 كيلومتر في منطقة دورسونبي.

فرق وزارة الداخلية التركية تجري عمليات مسح ميداني

وشعر السكان في ولايات جناق قلعة وتكيرداغ وإسطنبول وكوجالي وبورصة وكوتاهيا وبيلجيك بالزلزال، فيما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو إن فرق وزارة الداخلية تواصل أعمال المسح الميداني، إلا أنه لم يبلغ عن أي موقف سلبي حتى الآن.