الرئيس الأمريكي يحذر موسكو من عواقب غزو أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، روسيا من عواقب الإقدام على غزو أوكرانيا، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن رئيس البلاد، اجتمع مع فريق الأمن القومي الأمريكي لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأضافت «العربية» أن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع بايدن، على التحركات الروسية على حدود أوكرانيا.

رئيس البحرية الألمانية: بوتين يريد الاحترام

وكان رئيس البحرية الألمانية، الفريق البحري، كاي أخيم شونباخ، قدم أمس السبت، استقالته بعد تصريحات جدلية حول أوكرانيا، أحيل بسببها للتحقيق، وقال خلال مؤتمر صحفي في الهند إن شبه جزيرة القرم ذهبت ولن تعود أبدا إلى أوكرانيا.

وأعرب شونباخ، عن تفهمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن المسؤول الروسي، يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك، وفقا لما ذكرته مجلة «دير شبيجل» الألمانية.