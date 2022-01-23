10 معايير للمسلسلات والبرامج والإعلانات في رمضان 2022.. وعقوبات للمخالفين

تبدأ لجان الرصد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الأيام المقبلة، استعداداتها لمتابعة ورصد الأعمال، التي ستُعرض خلال شهر رمضان 2022، سواء فيما يتعلق بالمسلسلات أو البرامج أو الإعلانات، وفقًا للمعايير التي وضعها المجلس في هذا الصدد، والتي توجب توقيع عقوبة على مخالفيها تبدأ بالإنذار مرورًا بالغرامة، وصولا إلى سحب رخصة الوسيلة الإعلامية.

المسلسلات والبرامج في رمضان

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ من بين المعايير التي سترصد مدى التزام الوسائل بها، عدم تقديم أي عمل ينتهك سمعة الأطفال أو براءتهم في الأعمال التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما أن المجلس أطلق مدونة سلوك الطفل بالتعاون مع منظمة يونيسف.

وفي وقت سابق، قال جبر إنّ المجلس سيفعّل لائحة الجزاءات في حق جميع المخالفين دون استثناء، ونصّت اللائحة على عقوبات مخالفة المعايير، والأكواد التي وضعها المجلس، والتي تبدأ بلفت الانتباء والإنذار مرورا بتوقيع غرامة، ومنع البث، وكان المجلس طلب حذف بعض المشاهد المخالفة في أعوام سابقة.

معايير الأعمال المعروضة في رمضان

وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من المعايير التي طالب الوسائل الإعلامية بالالتزام بها، لا سيما القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية تضمنت نحو 10 محاذير هي:

1- تجنب التلفظ بالكلمات النابية، وفاحش القول، وكذا الحوارات المتدنية والسوقية.

2- منع السباب وكذا المشاهد الفجة في الأعمال الدرامية.

3- حظر استخدام الإيحاءات المسيئة.

4- العودة إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال، عند تضمين أفكار ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية في المسلسل.

5- منع تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين، يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.

6- خلو الأعمال الدرامية من العنف غير المبرر، والحض على الكراهية والتمييز.

7- منع تشويه صورة المرأة لا سيما الأعمال التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولًا أو تجسيدًا.

8- حظر مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات.

9- منع استخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة باعتبارها وسائل للحصول على العدالة ليس بالطرق القانونية.

10- التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية، أو وسيلة لمواجهة الشر.