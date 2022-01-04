الأعلى للإعلام: حظر ظهور الأطفال في الترويج لشركات السجائر

تحت عنوان «نصائح إرشادية وقواعد عامة» وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط الخاصة بظهور الأطفال في وسائل الإعلام وذلك ضمن مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي دشنها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ومن أبرز هذه الضوابط ألا يظهر الطفل في مشهد يروج للعلامة التجارية لأحد أنواع السجائر.

مدونة سلوك الطفل

وبحسب مدونة سلوك الطفل التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإنه إذا تم عرض فيلم للأطفال من خلال رعاية مؤسسة تجارية تحمل علامة تجارية معينة، فيجب عدم ظهور الشعار واسم العلامة التجارية بشكل مفرط أو عدم رؤيته بطريقة غير مبررة أو بطريقة تنافي السياق.

كما أكد الأعلى للإعلام في مدونة سلوك الطفل أنه لا ينبغي استغلال الأطفال دون علمهم ودون موافقتهم وموافقة أسرهم في جمع التبرعات أو الدعاية لأماكن تجارية أو لاستهلاك أي أطعمة أو مشروبات ذات علامة تجارية، أو خلال تقديم خدمة محددة إليهم بهدف تحقيق منفعة تجارية.

ويجب أيضا أن تحتوي مسلسلات الدراما العائلية التي يراها الأطفال وعائلاتهم على نطاق واسع ستمر لمدة ساعة على فواصل إعلانية واضحة ومحددة لا تتجاوز في الإجمال سبع دقائق.

الفواصل الإعلانية

ونصت المدونة أيضا على أنه لا يمكن أن يحتوي برنامج الأطفال الذي لا تتجاوز مدة عرضه 20 دقيقة على أي فواصل إعلانية، كما يجب منع الإعلان عن المنتجات غير الصحية كثيرة الدهون والسكر والملح خلال البرامج الموجهة للأطفال أو من خلال قنوات الأطفال أو البرامج العامة التي تحظى بكثافة مشاهدة من قبل الأطفال، وخلال عرض الرسوم المتحركة للأطفال، لا يسمح بإعلانات الوجبات السريعة.

وتضمنت الضوابط أيضا ما يلي:

- يجب تصنيف الأطعمة وفقا لنموذج تصنيف المواد الغذائية في المملكة المتحدة الذي وضعتها في الأصل وكالة معايير الأغذية، الذي يميز بين المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح وغيرها.

- إذا سمح بالإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح، فلا يسمح بعرض إعلانات يصورها شخصيات الرسوم المتحركة المعروفة والتي تحظى بشعبية لدى الأطفال للترويج لتلك المنتجات .