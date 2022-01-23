اندلاع حريق بناقلة نفط ترفع علم جزر القمر.. والقبطان لم يطلب المساعدة

تصاعدت أعمدة أدخنة سوداء، من إحدى غرف المحركات للناقلة «Almuntazah» التي ترفع علم جزر القمر، وهي تقل 700 طن من زيت الوقود، بحسب ما أفادت به الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري.

اندلاع حريق وظهور دخان أسود كثيف

وعلى الرغم من اندلاع حريق على متنها، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن مصادر، فإن السفينة التي تحمل اسم «Almuntazah»، وتبحر تحت علم جزر القمر، وتقع على مسافة 1.2 ميل من ساحل ميناء تامان الروسي في البحر الأسود، وتحمل 700 طن من زيت الوقود، اندلع بها حريق؛ ما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعد ساعات من اندلاع الحريق، لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا، لافتة إلى أن طاقم الناقلة يتكون من سبعة مواطنين روس، تم نقلهم حاليا بواسطة القاطرة.

مراقبة الأوضاع على متن السفينة

وقال ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري: «لقد أرسلنا زورق القطر ميركوري نحو الناقلة، ولكن حتى الآن لم يطلب مالك السفينة ولا القبطان المساعدة و قوات الإنقاذ البحرية تراقب الوضع».

وأوضح، أنه لا توجد آثار لتلوث المياه في البحر الأسود، إذ وقع حريق في الناقلة، ولا توجد عوائق أمام الملاحة في مضيق كيرتش.

وفي مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، أصيب شخصان بحريق نشب في ناقلة النفط «سيميون ديجنيف»، في منطقة مائية بنهر في منطقة إيركوتسك الروسية، وفقا لما ذكره مصدر من خدمة الطوارئ الروسية لوكالة «تاس».

ووفقا للمصدر، فإن حريقًا نشب في الناقلة جراء اشتعال أبخرة نفطية، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الناقلة، لافتًا إلى أنه تم إسعاف المصابين، كما أنه لم يحدث تسرب نفطي من الناقلة، ولم تحدث تعديلات على مسارها.