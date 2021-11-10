إيران تطلق سراح ناقلة نفط فيتنامية بعد احتجازها وتفريغ حمولتها

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها في وقت سابق بخليج عُمان، بعد إفراغ حمولتها في بندر عباس.

وجرى الإفراج بعد حكم قضائي أصدرته السلطات القضائية الإيرانية عقب إفراغ الناقلة حمولتها وفقا لوکالة «تسنیم» الإيرانية للأنباء.

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية

وكانت إيران أعلنت في 3 نوفمبر احتجاز ناقلة نفطية، قالت إن الجيش الأمريكي حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان، وهو إدعاء وصفته واشنطن بأنه غير صحيح، في حين أكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز ناقلتها «سوثيس» في خليج عمان أواخر أكتوبر الماضي.

وبإطلاق إيران، اليوم الأربعاء، سراح ناقلة النفط فيتنامية، تنتهى بذلك أحدث مواجهة بحرية وسط تعثر المفاوضات بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وأظهرت بيانات، حللتها وكالة أسوشيتدبرس من موقع «مارين ترافيك دوت كوم»، أن السفينة «إم في سوثيس» تركت موقعها قبالة ميناء «بندر عباس» الإيراني، ووصلت إلى المياه الدولية في خليج عمان القريب صباح اليوم الأربعاء، وظهرت السفينة راسية هناك، لكن لم ترد معلومات عن طاقمها.

السفينة غادرت المياه الإيرانية بعد تفريغ حمولتها

من جانبه، قال شاروخ ناظمي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، للأسوشيتدبرس اليوم الأربعاء إن «السفينة سوثيس غادرت المياه الإيرانية الليلة الماضية بعد نقل النفط الذي كان على متنها».

فيما امتنع الأسطول الخامس، التابع للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط، عن التعليق وفقا لوكالة «الأسوشيتد برس».

وسيطرت قوات الحرس الثوري الإيراني في 24 أكتوبر الماضي على السفينة، التي يشتبه محللون في أنها كانت تحاول نقل النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، إلى آسيا.

الحرس الثوري الإيراني سيطر على السفينة 24 أكتوبر الماضي

وراقبت القوات الأمريكية عملية الاستيلاء لكنها لم تتخذ أي إجراء في النهاية لأن السفينة كانت تبحر في المياه الإيرانية.

واحتفت إيران بالاستيلاء على السفينة في وقت لاحق من خلال عرض لقطات درامية بثها التلفزيون الحكومي، وذلك في اليوم السابق للذكرى الثانية والأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.