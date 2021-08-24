حريق ناقلة نفط على طريق سريع بـ السعودية.. وإعصار «أومايس» يضرب كوريا الجنوبية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، حوادث منها، الحريق الذي نشب في ناقلة مواد بترولية نتيجة حادث مروري على الطريق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة، فيما شهدت كوريا الجنوبية، أول إعصار يضرب البلاد في عام 2021، ما أسفر عن إجلاء 1106 أشخاص في عدة مناطق بالبلاد.

واندلع حريق في ناقلة مواد بترولية جراء حادث مروري، بالقرب من مدارس «عبدالرحمن فقيه» و«محطة الفتح» على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة ، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وباشرت فرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الحريق، فيما قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الاثنين، إنه تمت السيطرة على حريق طريق «مكة -جدة السريع»، والذي أسفر نتج عنه احتراق الناقلة و 10 سيارات، دون وقوع إصابات أو وفيات.

بدوره، أعلن «المركز الوطني للعمليات الأمنية»، تحويل السيارات، على طريق «مكة - جدة» السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ بسبب الحادث.

#الدفاع_المدني:

تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع

نتج عنه احتراق الناقلة و 10 مركبات ، دون وقوع إصابات . https://t.co/iqEOTO4EGG — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 23, 2021

«إعصارأومايس» يضرب كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، تسببت الأمطار والرياح الغزيرة المصحوبة بأول إعصار يضرب كوريا الجنوبية في 2021 «إعصارأومايس»، في إغراق منازل وجرف طرق، وقال «المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة»، اليوم، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ناجمة عن الإعصار.

وغمرت المياه، 21 مبنى تجاريا في ساتشون بإقليم كيونج سانج الجنوبي وأولسان، و3 منازل في تونج يونج بإقليم كيونج سانج الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأدى «أومايس» إلى تشريد 10 أشخاص في مدينة تونج يونج في إقليم كيونج سانج الجنوبي، وإجلاء 1106 أشخاص في بوسان وتشانج وون وسون تشون وداميانج، كما أدى الإعصار إلى تعليق تشغيل مسار السكة الحديدية بين بلدتي جينيونج وجينريه للسكك الحديدية التي تربط مدينتي مليانج الشرقية وكوانججو الغربية.

إعصار «أومايس» يجرف 6 طرقا في كوجيه بإقليم كيونج سانج الجنوبي

كما جرف إعصار «أومايس»، 6 طرقا في كوجيه بإقليم كيونج سانج الجنوبي، وبوسان، وأولسان، ويوسو بإقليم جولا الجنوبي.

وتم إلغاء 86 رحلة جوية في كيمبو وكيمهيه وجيجو وتشونججو وأولسان وكوانججو، وتم وقف عمليات 70 سفينة ركاب في 58 طريقا بحريا.

القبض على 159 شخصا نتيجة إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية في تونس

وفي تونس، أحبط حرس الحدود البحري، أمس الاثنين، 11 عملية هجرة غير شرعية أوقف على إثرها 159 شخصا من جنسيات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن جميع رحلات الهجرة غير الشرعية انطلقت من السواحل التونسية في اتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية.

بدورها، أعادت قبرص، 88 مهاجرا سوريا إلى لبنان بعد محاولتهم الوصول على متن زورقين إلى الجزيرة شرق البحر المتوسط، فيما قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، في تصريح لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الامريكية، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن واحد من 5 رجال قفزوا من زورق بعد أن اعترضت سفن الشرطة زورقهم قبالة الساحل الشرقي لـ قبرص، فيما نقلت فرق الإنقاذ سيدة حامل ورجلا مريضا آخر جوا إلى أحد المستشفيات.