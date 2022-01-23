شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الشرطة وثورة يناير

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

عيد الشرطة المصرية

وأكد «الطيب»، في تهنئته، أن الأزهر يقدر الدور الذي يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية ‏البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏

ذكرى 25 يناير

وتحل بعد غد الثلاثاء ذكرى 25 يناير، وهو عيد الشرطة المصرية، التي واجهت فيه الاحتلال البريطاني، كما شهد اليوم، ثورة 25 يناير 2011.