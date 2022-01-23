شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الشرطة وثورة يناير
10:25 ص | الأحد 23 يناير 2022
شيخ الأزهر أحمد الطيب
هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
عيد الشرطة المصرية
وأكد «الطيب»، في تهنئته، أن الأزهر يقدر الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام.
ذكرى 25 يناير
وتحل بعد غد الثلاثاء ذكرى 25 يناير، وهو عيد الشرطة المصرية، التي واجهت فيه الاحتلال البريطاني، كما شهد اليوم، ثورة 25 يناير 2011.