تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتجاز بأسيوط.. بينهم 5 أطفال

أصيب 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال، بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بمنزل في شارع بين الجناين بمدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعة وساحل سليم المركزي، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا يوجد خسائر بالممتلكات.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق وانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بشارع بين الجناين بالبندر دائرة المركز.

انتقال قوات الشرطة والحماية المدنية لموقع الحريق

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب انفجار انبوبة بوتوجاز بمنزل بشارع بين الجناين بالبندردائرة المركز.

أسماء المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة كل من يوسف طلعت عمر، 6 سنوات، وأحمد طلعت عمر، 8 سنوات، وإيمان نجاح عمر، 15 سنة، وعمر نجاح عمر، 6 سنوات، ونُقلوا إلى مستشفى جامعة أسيوط.

كما أصيب كل من نجاح عمر عبدالجواد، 50 سنة، وشادية عبدالعال هريدي، 42 سنة، وسالمة طلعت عمر، 15 سنة، وجيهان طلعت عمر، 21 سنة، ووزة علي حسن، 60 سنة، ومحمد أحمد علي، 23 سنة، ونُقلوا إلى مستشفى ساحل سليم للعلاج، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة قوات الحماية المدنية، ولا يوجد خسائر بالممتلكات. وحُرر المحضر اللازم، وجار استكامل الإجراءات القانونية اللازمة.