مشيرة خطاب تهنئ رجال الداخلية بعيد الشرطة: حائط صد ضد مستحلي دماء الأبرياء

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود الشرطة، بالعيد الـ70 للشرطة المصرية، تقديرًا لدور رجال الشرطة البواسل في صدّ اعتداءات المحتل الغاشم.

دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن لمصر لم يتوقف

وقالت مشيرة خطاب، في بيان صادر اليوم، إنَّ الدور الوطني لوزارة الداخلية المصرية لم يتوقف، وكان دائًما مساندًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الدولة المصرية.

وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنَّ تحقيق الأمن عامل في غاية الأهمية، لتحقيق التنمية المستدامة وإنفاذ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

نقدر دور رجال الشرطة البواسل في صدّ اعتداءات المحتل الغاشم

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إنَّ وزارة الداخلية كانت دائما ولا تزال حائط صد ضد من استحلوا دماء الأبرياء من المدنيين، كما قدم رجال القوات المسلحة والشرطة عشرات الشهداء والمصابين من الضباط والجنود في سبيل لتحقيق سلام هذا البلد واستقراره.