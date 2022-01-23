الرئيس السيسي يتابع فيلما تسجيليا لأبناء شهداء الشرطة عن تضحيات آبائهم

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفيلم التسجيلي عن تضحيات رجال الشرطة البواسل، والذي تناول آلام أطفال هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وظهر في الفيلم التسجيلي مجموعة من أولاد عدد من أبطال الشرطة الذين استشهدوا، الذين ضحى آباؤهم بأنفسهم وهم في سنٍ صغيرة جدا، ومنهم من استشهد والده قبل ميلاده، وأعقب الفيلم التسجيلي أوبريت غنائي، أهداه عدد من أبناء رجال الشرطة الشهداء، لأرواح آبائهم.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.