محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، والذكري الـ12 لثورة 25 يناير، متمنياً دوام التوفيق والسداد لمصر والاستقرار والأمان والخير والسلام.

نص برقية التهنئة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

وجاء في نص البرقية «يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة أعياد الشرطة، وبمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والتي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، داعيا الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية وأن يحفظ مصر بكم».

كما أرسل محافظ قنا برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أكد خلالها تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.

تنفيذ خطة التنمية المستدامة

ودعا محافظ قنا أشرف الداودي، جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل باخلاص، لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية «مصر 2030»، في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لتحقيق آمال الشعب.