أرملة شهيد شرطة: الرئيس السيسي يهتم بنا.. ومصر تستحق التضحية من أجلها

قالت سولافة إمام أرملة الشهيد مقدم شرطة عبدالرحمن عادل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم جدا بالجانب الإنساني، مشيرة إلى أن زوجها نال الشهادة يوم السادس من أكتوبر الماضي، وكان تأثير ذلك كبيرا للغاية على أسرته ولكن مصر تستحق ذلك، «مصر تستاهل تضحيات وكلنا نضحي علشانها، ووزارة الداخلية تهتم للغاية بأسر الشهداء، والرئيس عبدالفتاح السيسي يكرمنا اليوم ومهتم بينا جدا الحمد لله، ومصر تستاهل».

كان يتمنى الشهادة مثل عمه

وأضافت أرملة الشهيد خلال حديثها عبر القناة الأولى، قبيل بدء فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ70، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زوجها الشهيد كان يدرس بكلية الهندسة، لكن بمجرد ترشيحه من كلية الشرطة لم يتردد في الالتحاق بها، لرغبته في أن يكون امتدادا لعمه الملازم مظلوم، الذي استشهد عام 1967، «كان عاوز يضحي هو كمان علشان مصر لأن مصر تستاهل، وتخرج في كلية الشرطة وخدم في سيناء 7 سنوات، وكان حابب يستشهد زي زمايله، وبعدها راح الإسماعيلية واستشهد يوم 6 أكتوبر الماضي».

وأكدت أرملة الشهيد، على رعاية الدولة لأسر الشهداء، «الرعاية ممتازة جدا من أصغر حد لأكبر حد بيهتم بينا، والناس كلهم مهتمين بينا، الاهتمام مستمر ومكملين في الاهتمام مش مجرد فترة وتنتهي».

مصر تستحق التضحية من أجلها

وشددت أرملة الشهيد، على أن مصر تستحق كل التضحيات من أجلها، «مصر تستاهل كلنا نقف في إيد بعض واحنا اختارنا الرئيس الصح، والرئيس عمل كل حاجة لينا».