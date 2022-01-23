وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية تعكس وفاء الشرطة المصرية بعهدها

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية الخالدة، تعكس وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها، وجسدت تلاحم رجال الشرطة دفاعا عن الحق والواجب في صمود وطني حمل كل معاني التضحية والفداء في رفعة الوطن واستقلاله.

عطاء الشرطة متصل بملحمة العمل الوطني

وتابع خلال كلمته بفعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة: «لقد كان عطاء الشرطة وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطني واليوم تحرص الوزارة على مواكبة الإنجازات التي تحدث بالدولة وتحقيق نقلة نوعية بشتى مجالات العمل الشرطي والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير معدل الأداء».

رجال القوات المسحلة والشرطة يسطرون أعظم الملاحم الوطنية

وأضاف وزير الداخلية، أن رجال الشرطة يسطرون مع القوات المسحلة المصرية أعظم الملاحم الوطنية على تطهير البلاد من آفة الإرهاب، فتصاعدت جهود الوزارة في الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الاستباقية واستمرار اليقظة الأمنية والمتابعات الدقيقة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع دخول الإرهاب للبلاد.