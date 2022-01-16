بريد الوطن .. وجِّه بإعادة النظر في واقعة «خناقة أبورواش» يا وزير الداخلية

أثناء زيارة ابنى لشقيقته فى أبورواش بمركز كرداسة فى 20 يوليو الماضى، تعدى عليه أحد سكان المنطقة يُدعى «س.ع» لفظياً، ثم تجمّع بعض أنصار ذلك الشخص، وتعدوا على ابنى بالسلاح الأبيض، وعندما تم إبلاغى اتصلت على الفور بشرطة النجدة، وذهب الجميع لقسم شرطة كرداسة وتم إثبات الإصابات الموجودة بهم، بعد تحويلهم لمستشفى زايد التخصصى، وتم تحرير محضر ضد أولادى لصالح الطرف المعتدى، ومنذ ذلك التاريخ وأبنائى محتجزون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 7283 لسنة 2021، فى حين ينعم الطرف المعتدى بالحرية، ويهددوننا على مواقع التواصل الاجتماعى، نناشد وزير الداخلية، حمايتنا منهم وإعادة النظر فى تفاصيل الواقعة.

مصطفى كامل أحمد - أبورواش - الجيزة

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