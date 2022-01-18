وزير الدفاع الكويتي عن عمل المرأة بالجيش: أثبتت كفاءتها في وزارة الداخلية

قال وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم، إن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وتحليها بالانضباط والإخلاص والتفاني خلال عملها في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية، ولفت إلى أن موقع عمل المرأة بالجيش يكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.

التحاق المرأة بالجيش لن يشمل حمل السلاح

وأكد الشيخ حمد جابر العلي، في جلسة مجلس الأمة الكويتي، عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من مرافعته خلال مناقشة الاستجواب الموجه منه للوزير، أنه أوضح في أكثر من تصريح، أن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية في جيش الكويت يكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة، وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، في معرض رده على الاستجواب: «أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، مشيرا إلى أن القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة إذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص تلك التفاصيل.

مميزات عديدة للمرأة

وفي إطار دفاعه عن عمل المرأة بالجيش، أوضح وزير الدفاع الكويتي، أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة بالأعمال الميدانية، ومنها دول مجلس التعاون، ويأتي في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية، حسب تعبيره.

وتطرق إلى مزايا التحاق المرأة بالجيش، مشيرا إلى أنه يحقق مميزات عديدة للمرأة الكويتية؛ منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري، والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين.

شروط عمل النساء بالجيش بالكويتي

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في ديسمبر الماضي، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي؛ اعتبارا من 19 ديسمبر وحتى 2 يناير الجاري.

وشملت شروط تجنيد النساء في الكويت، حسبما أوضح موقع وزارة الدفاع الكويتية: أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأتمت 18 عاما، ولم تتجاوز 26 سنة ميلادية، ولائقة صحيا للخدمة العسكرية، ومحمودة السيرة.