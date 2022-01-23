السيسي: 25 يناير ذكرى غالية على وجدان كل مصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه مع حلول يوم 25 من يناير من كل عام، تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية، حيث تستعيد مصر ذكرى غالية على قلب وجدان كل مصري، ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطني.

بطولات الشرطة الوطنية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والمقامة في أكاديمية الشرطة، أنّه في مثل هذا اليوم من عام 1952، كانت هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء على موعد مع المجد، الذي خلّد بطولاتهم في الذاكرة الوطنية تتحاكى وتتفاخر بها الأجيال المصرية.

الدفاع عن الأوطان

وتابع الرئيس السيسي: «أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم، أنّ الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنّما مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة بنفوسهم».

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

تغيير شعار وزارة الداخلية على «فيس بوك»

وطرحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أغنية حملت عنوان «المهمة»، بالتزامن مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ70، وكانت الأغنية من أداء مؤمن خليل، وكلمات عبدالحميد الحباك، ومن ألحان سامح صلاح، وتوزيع أسامة سامي.