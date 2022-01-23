الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وجهود الداخلية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات وجهود وزارة الداخلية للتطوير والتحديث بمختلف قطاعاتها.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

ملحمة الإسماعلية

ويعد عام 2022، الذكرى الـ70 لملحمة عظيمة، وهي ملحمة الإسماعلية، والتي سطر فيها رجال الشرطة أفضل وأعظم التضحيات، وهي من المعارك العظيمة التي خاضها رجال الشرطة والذين أثبتوا بسالتهم وضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وزارة الداخلية طرحت عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أغنية بعنوان «المهمة»، تزامنًا مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ70، والأغنية من أداء مؤمن خليل، كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامي.

تغيير شعار وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية

وتزامنًا مع احتفال عيد الشرطة الـ70، غيرت وزارة الداخلية، شعار صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأصدرَت شعارًا جديدًا، إذ شهد يوم 25 يناير عام 1952، أعظم التضحيات، من رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة.