المؤبد لمتهم والمشدد لـ7 آخرين في «داعش حلوان» ووضعهم بقوائم الإرهاب
كتب:
بسمة عبد الستار
01:24 م | الأحد 23 يناير 2022
محاكمة - أرشيفية
عاقبت الدائرة 3 إرهاب جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، 8 متهمين بـ«خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.
وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وضع المتهمين بقوائم الإرهاب
وأمرت المحكمة بوضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم والدكتور علي حسن عمارة وبسكرتارية أحمد صبحي.