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المؤبد لمتهم والمشدد لـ7 آخرين في «داعش حلوان» ووضعهم بقوائم الإرهاب

كتب:

بسمة عبد الستار
01:24 م | الأحد 23 يناير 2022
محاكمة - أرشيفية

محاكمة - أرشيفية

عاقبت الدائرة 3 إرهاب جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد  المنعقدة بمجمع محاكم طرة، 8 متهمين بـ«خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وضع المتهمين بقوائم الإرهاب

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم والدكتور علي حسن عمارة وبسكرتارية أحمد صبحي.

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