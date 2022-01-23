السيسي يحيي الأطقم الطبية على تضحياتها في أزمة كورونا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للأطقم الطبية التي قدّمت الكثير من التضحيات أثناء أزمة جائحة كورونا، قائلا: «نواجه الأزمات والمحن التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله، وما من مناسبة إلا وأكرر شكري للأطقم الطبية على تضحياتهم من أجل الحفاظ على صحة المصريين.

جائحة كورونا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والمقامة في أكاديمية الشرطة: «مش هنسى أوجه التحية والشكر والتقدير لربنا سبحانه وتعالى، اللي كان له الفضل الأكبر علينا إن تأثير الجائحة كان في أضيق وأقل ما يمكن، فلك الشكر والحمد يا رب».

تضحيات الشهداء

وتابع الرئيس السيسي، أنّه يعد أهالي شهداء الوطن، ببناء مصر جديدة وقوية، بفضل تضحيات أبنائهم الذين استشهدوا في سبيل البلاد، متابعا: «التمن اللي دفعوه كبير وميتعوضش، وعزاءكم فيه إنّه تمن لبلد فيها 100 مليون هيعيشوا في أمان وسلام وتقدم».

تغيير شعار وزارة الداخلية على «فيس بوك»

وطرحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أغنية حملت عنوان «المهمة»، بالتزامن مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ70، وكانت الأغنية من أداء مؤمن خليل، وكلمات عبدالحميد الحباك، ومن ألحان سامح صلاح، وتوزيع أسامة سامي.

وغيّرت وزارة الداخلية، شعار صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تزامنًا مع احتفالها بعيد الشرطة الـ70، وأصدرَت شعارًا جديدًا.