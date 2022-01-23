أسعار الأخشاب ترتفع عالميا.. وتقرير: التغييرات المناخية أهم الأسباب

بعد فترة من الاستقرار ارتفعت أسعار الأخشاب مرة أخرى عالمياً على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وتضاعفت أسعار الأخشاب ثلاث مرات تقريبًا، بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، مشيرةً إلى أن تقلب الأسعار غير المسبوق في سوق الأخشاب المنشورة يعود إلى أبريل 2020 عندما انتشر جائحة كورونا، وقلصت المناشر الإنتاج تحسباً لانخفاض الطلب.

مصانع الخشب لم تعمل على زيادة الإنتاج

أشارت المذكرة، إلى أن الطلب ظل قويًا، بينما لم تعمل مصانع الخشب على زيادة الإنتاج وفقًا لذلك أدى رد الفعل البطيء من قبل مناشر الخشب، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في الطلب من أصحاب الأعمال اليدوية وتجار التجزئة خلال الوباء إلى ارتفاع أسعار الأخشاب إلى ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 1500 دولار لكل ألف قدم لوح.

ويعود سبب الارتفاع الأخير في أسعار الخشب المنشور إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد عالمياً، ومضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الخشب المنشور الكندي إلى السوق الأمريكية مما أدى إلى زيادة تقلب الأسعار، بالإضافة إلى موسم حرائق غابات صيفي قوي بشكل غير عادي في غرب الولايات المتحدة وكولومبيا البريطانية.

مشكلات الدول المنتجة مع الأخشاب والشحن

تتوقع المذكرة، استمرار ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، نتيجة مواصلة أزمة سلاسل التوريد ومشكلات الدول المنتجة، في وقت تعرضت كولومبيا البريطانية بكندا، التي تعد مركزاً عالمياً لإنتاج الأخشاب في أمريكا الشمالية، إلى سقوط قياسي في الأمطار، الشهر الماضي، مما تسبب في حدوث العديد من الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت بدورها في إغلاق الطرق والجسور والقطارات في جميع أنحاء المقاطعة الكندية.