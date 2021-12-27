أسعار الأخشاب تصل لـ1711 دولارًا عالميًا.. تعرف على الأسباب

في مايو الماضي، بلغ سعر العقود الآجلة للأخشاب ذروته عند 1711 دولارًا لكل ألف قدم لوح، قبل أن تتراجع الأسعار صيفاً وصولاً إلى أدنى مستوى لها عند 454 دولارًا في أغسطس الماضي، قبل أن تعاون الصعود في الأشهر الأخيرة، واعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، عادت العقود الآجلة للأخشاب إلى 1024 دولارًا، بزيادة قدرها 126% عن قاع أغسطس.

فيضانات وانهيارات طينية وراء ارتفاع الأسعار

يتوقع خبراء عالميون، ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، بدعم من مشكلات سلاسل التوريد ومشكلات المناشيء والدول المنتجة، حيث تعرضت كولومبيا البريطانية بكندا، مركز إنتاج الأخشاب في أمريكا الشمالية، إلى هطول قياسي في الأمطار، الشهر الماضي، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية تسببت في إغلاق الطرق والجسور والقطارات في جميع أنحاء المقاطعة.

هذا جعل من الصعب الحصول على الخشب عبر ميناء فانكوفر - أكبر ميناء في كندا، كما أجبر موسم حرائق الغابات في شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكي وكولومبيا البريطانية بعض كبار منتجي الأخشاب على تقليص الإنتاج خلال الصيف والخريف.

ارتفاع أسعار الأخشاب بسرعة كبيرة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Sherwood Lumber الكندية المتخصصة في صناعة الأخشاب، آندي جودمان : «ستبدأ الأسعار في الارتفاع بسرعة كبيرة على جانب البيع بالتجزئة للحاق بالركب حيث يقفز السعر النقدي بمعدل مشابه جدًا لمكاسب العقود الآجلة».

من جانب آخر، يضيف الرئيس التنفيذي لشركة ماتيريال إكسشينج، وهي شركة تجارة إلكترونية للأخشاب، مايكل ويسنفسكي، إن الطلب مرتفع على الأخشاب عالمياً وهو ما يؤدي – في ظل المعروض المخفض – إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للأخشاب في ظل جائحة كورونا.

يضيف قائلاً لـ« بلومبرج»: «الأخبار السارة: بالفعل، بدأت بعض الطرق والقطارات في كولومبيا البريطانية في إعادة فتحها وبدأ المزيد من الأخشاب في التحرك.

ومع ذلك، الأمر سيستغرق بعض الوقت لتعويض ما حدث مرة أخرى، في غضون ذلك، لكن مع ذلك لا يمكن التنبؤ بالأسعار عالمياً».