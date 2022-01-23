السيسي: مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تفرط في حقوق أبنائها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ترفض التدخل في شؤون الآخرين، ولا تقبل التفريط في حقوق مواطنيها، وهذا هو عهدها وتلك هي عقيدتها التي لن نحيد عنها أبدا، مهما بلغت التحديات والصعوبات، ودائما وأبدا تحيا مصر.

حياة كريمة

وتحدّث الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والمقامة في أكاديمية الشرطة، عن مبادرة حياة كريمة، التي تجوب قرى مصر من أجل توفير غد أفضل للأجيال الجديدة، مؤكدا أنّ هذا الطريق لن يكون ممهدا دون عوائق تعترض المسيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ مصر قدّر لها أن تعيش وسط منطقة مضطربة، كانت وما تزال في بؤرة الأحداث الدولية، متابعا: «ما كان من الثوابت أضحى في الوقت الحاضر أمر قابل للتغيير، ولا سبيل لمواجهة كل ذلك سوى بالتماسك الوطني والتلاحم، فبهما نحافظ على الثوابت الوطنية».

25 يناير

ووجّه الرئيس السيسي، التحية بمناسبة ذكرى 25 يناير، قائلا إنّها أعربت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لمصر، ينعم فيه الجميع بسبل العيش الكريم، مشيرا إلى أنّ الطريق ما يزال طويلا، وما تحقق على المستويين الاقتصادي والأمني، خطوة على طريق المستقبل، الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة، التي تحفظ كرامة المصريين وتوفر لهم أفضل الظروف المعيشية.