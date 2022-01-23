رئيس التحرير

محمود مسلم

عفو رئاسي عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإحالة نهى الإمام إلى المعاش

كتب:

الوطن
02:51 م | الأحد 23 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 13 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين 25 يناير لعام 2022.

كما أصدر القرار رقم 14 لسنة 2022، بإحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ - الوكيل العام بالنيابة الإدارية، للمعاش.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين اليوم، وجاء نصهما كالتالي:

اقرأ المزيد:

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بتعديل مساحة أرض لـ«الشباب» بالقليوبية

رفض دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم الجبانة الشرقية بالداخلة للمناطق الأثرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف «التضامن» للشباب بأداء الخدمة العامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين مصر وألمانيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي