عفو رئاسي عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 13 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين 25 يناير لعام 2022.

كما أصدر القرار رقم 14 لسنة 2022، بإحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ - الوكيل العام بالنيابة الإدارية، للمعاش.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين اليوم، وجاء نصهما كالتالي: