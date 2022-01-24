6 إجراءات لإلزام وسائل الإعلام بمدونة الطفل.. تصل لمنع تجديد الترخيص

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف 6 إجراءات لتفعيل مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية وإلزام وسائل الإعلام ببنودها، فضلا عن التلويح بتوقيع عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة وصولا إلى منع تجديد الترخيص.

مدونة سلوك الطفل

ونصت مدونة سلوك الطفل على بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل المدونة وهي :

1- عندما تقوم محطة إذاعية أو موقع إلكتروني على الانترنت بتقديم طلب لتجديد التراخيص ينبغي أيضا على المؤسسة الإعلامية تقديم تقارير موثقة وأدلة تثبت امتثالها المواد المدونة، وقيامها بتدريب العاملين بها لرفع وعيهم بحقوق الطفل و كفاءتهم على التعامل مع قضاياه، وأيضا التأكيد على عدم حدوث أي انتهاك لمواد المدونة خلال مدة سريان الترخيص.

2- في حالة حدوث أي خرق لبنود المدونة يجب أن يكون له ما يبرره، كما يجب أن تكون المؤسسة الإعلامية قادرة على إثبات أنها عالجت الانتهاك في إطارها التنظيمي والإداري، وأن يتم ذلك وفقاً لمستوى الانتهاكات، هنا يجب أن يكون الجزاء إما دفع غرامة أو معاقبة أوقد يصل إلى منع تجديد الترخيص.

3- إذا صدرت شكوى بخصوص محتوى وسائل إعلام بعينها مطبوعة أو مذاعة أو عبر الإنترنت أو إعلانية، وتبين انتهاكها القواعد يتم إصدار إشعار بالمسؤولية الظاهرة، كخطوة مبدئية ضد الانتهاك، فإذا امتثلت هيئة الاعلام فقد يتم إلغاء هذا الإشعار الأولي حال تجديد الترخيص في حالة عدم حدوث انتهاكات أخرى.

جزاءات المخالفين

4- إذا ارتكبت انتهاكات أخرى وكان قد صدر ضد هيئة الإعلام بالفعل ثلاث إشعارات أو أكثر بالمسؤولية الظاهرة فإنه أثناء تجديد الترخيص المطلوب، واعتمادا على مستوى الانتهاكات، قد يكون الجزاء إما دفع غرامة أو معاقبة أو منع تجديد الترخيص.

5- سيشرف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدعم من منظمة اليونيسف على وضع كتيبات صغيرة يسهل تداولها يتناول كل منها فصلا محددا أو قسما المدونة، على سبيل المثال القسم الخاص بتمكين الأطفال ذوي الإعاقة في الاعلام أو الخاص بحقوق الطفل في صناعة الإعلان او حقوق الأطفال خلال المقابلات الإعلامية أو حال تناول اخبارهم.

6- يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اليونيسف والمنظمات المانحة ذات الصلة والشركات الكبرى بتطوير آلية لتحفيز المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين في مجالات الصحافة والإعلام والاعلان على الالتزام ببنود المدونة وآلية لتقديم مجموعة من الجوائز للمؤسسات الإعلامية المثالية التي نشطت في مراقبة تنفيذ مواد المدونة، وتعزيز إطار حقوق الطفل وتثقيف الجماهير بشأن حقوق الطفل، وللإعلاميين المتميزين، وكذلك من خلال تقديم التدريب المتخصص المعتمد وبعض منح للتدريب والتعلم .