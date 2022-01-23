النطق بالحكم على المتهمين بقتل حارس محافظ «المركزي» 27 فبراير المقبل

حددت محكمة النقض، جلسة 27 فبراير المقبل، للحكم في أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته، بعد إحالة أحكام الإعدام إلى فضيلة المفتي.

مقتل حارس محافظ البنك المركزي

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، قضت في 2017 بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

الاتهامات في القضية

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.