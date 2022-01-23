موعد زيادة المرتبات.. تصل لـ2700 جنيه وتطبق على جميع العاملين بالدولة

موعد زيادة المرتبات، من الأمور التي تحرك نبض الشارع المصري، وتتصدر محركات البحث، منذ توجيه رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

موعد زيادة المرتبات

وكشف مجدي البدوي، عضو بالمجلس القومي للأجور، في تصريح صحفي له، عن موعد زيادة المرتبات، حيث تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، ليصل الحد الأدنى لـ2700 جنيه، مشيرا إلى أنّ قرار الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العاملين في مصر، سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الاقتصادية أو القطاع الخاص.

زيادة المرتبات

يذكر أنّ قرار زيادة المرتبات جاء ضمن عدة قرارات وجّه بها رئيس الجمهورية، إضافة إلى إقرار علاوتين، للموظفين كافة سواء المخاطبين بقانون الخدمة، أو غير المخاطبين، فضلا عن إقرار زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين، ممن هم مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه.

وتعد تلك القرارات نقلة نوعية لأصحاب الدخول القليلة، ما يؤكد أنّ الدولة تهتم بهم، ويعرفون أنّهم تحملوا تبعيات الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، إضافة إلى أمور أخرى تفيد العمال مثل زيادة الإنتاج وانخفاض نسب التضخم، إضافة إلى العلاوات التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تأتي في إطار العدالة الاجتماعية.

صرف مرتبات يناير

وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعتبارا من غد الإثنين، الموافق 24 من الشهر الحالي، حسب كل جهة، مناشدة المواطنين الالتزام باليوم المخصص لجهة التابع لها، لمنع التزاحم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي للحفاظ على السلامة العامة.