موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لموظفي الحكومة.. «اعرف هتقبض امتى»

يبحث الكثير من الموظفين العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لموظفي الحكومة؛ أملا في الحصول على المرتب الخاص بهم مبكرا، حتى يستطيعوا إنهاء الالتزامات المطلوبة منهم من دفع فواتير مرافق وتلبية احتياجات المنزل من متطلبات الحياة، وتستعد وزارة المالية خلال الأيام الحالية لصرف مرتبات شهر يناير مع اقتراب موعدها.

وتحرص وزارة المالية على نشر كتاب دوري بين الفترة والأخرى؛ لتعلن عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بالشهور، ونرصد خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لموظفي الحكومة، وموعد الانتهاء من صرف المرتبات للموظفين العاملين في الدولة، وفق ما أعلنته وزارة المالية، كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لموظفي الحكومة

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بدءا من 24 يناير؛ إذ يتم صرف المرتب لوزارات البترول والثروة المعدنية والري والموارد المائية والتنمية المحلية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والنقل والأوقاف.

آخر موعد لصرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين العاملين في الدولة

ويستمر صرف مرتبات شهر يناير 2022 حتى يوم 28 يناير الجاري، لعدد من الهيئات والجهات التابعة للوزارات، التي تتضمن «شئون مجلس الوزراء والنواب، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، النيابة الإدارية، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات».

وأوضحت وزارة المالية في كتابها الدوري أنه يتم تقسيم صرف المرتبات لعدة أيام متتالية؛ تجنبا للتكدس والزحام على ماكينات الصراف الآلي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.