أميمة طالب تطرح كليب «أنا شايفاك» بالتعاون مع بتول عرفة

طرحت المطربة أميمة طالب، اليوم، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان «أنا شايفاك»، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدي.

كليب أنا شايفاك لـ«أميمة طالب»

وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب، المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسي، وتظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، وترغب في مساندته لتبني معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه للانترفيو خلال ذهابه للعمل بأحد الشركات وخلال وقفتها معه على كوبري قصر النيل، نتفاجأ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ما حدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية شايفاك، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

التعاون الثالث بين أميمة والمخرجة بتول عرفة

ويعد هذا الكليب هو الثالث الذي يجمع أميمة بمخرجة الكليبات المصرية بتول عرفة، التي قدمتها في الكليبات الثلاثة بأحداث وقصص مختلفة، ففي الكليب الأول الذي حمل عنوان «مية مية»، قدمت المخرجة بتول عرفة، أميمة طالب بطريقة كوميدية، واستعانت في الكليب بالفنانة شيماء سيف، ودارت أحداث الكليب حول زوجتين بينهما صراع على زوجهما، ودارت الأحداث في إطار كوميدي خاصة وأن شيماء سيف كانت ضُرة أميمة طالب.

وفي الكليب الثاني الذي جمع المخرجة بتول عرفة بـ أميمة طالب، قدمت المخرجة أميمة من خلال قصة استعراضية وبأجواء سيطرت عليها البهجة، واستعانت في الكليب الذي حمل عنوان «معلش سهرناكم»، بالفنان مصطفى أبو سريع، ودارت الأحداث في شكل استعراضي به دراما.

وبذلك لعبت المطربة أميمة طالب كل الألوان التمثيلية من خلال الكليبات الثلاثة التي قدمتها مع المخرجة بتول عرفة، فقدمت الكوميدي والاستعراضي والدراما الرومانسية.