منير الوسيمي: رفضت وظيفة دبلوماسية بسبب الموسيقى

قال الموسيقار منير الوسيمي، إن الإعلامي حافظ عبد الوهاب، علمه الموسيقى، وعمل على تعليم الاستماع إليها، وعينه مع في لجنة الموسيقى، مؤكدا أنه كان خبيرا في الموسيقى الشرقية، وهو أول من اكتشف الفنان عبد الحليم حافظ.

جائزة من ألمانيا في عام 1977

وأضاف «الوسيمي»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنه حصل على جائزة من ألمانيا في عام 1977، بسبب بحثه عن الموسيقى الفرعونية، الذي بدأ في تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدف وقت الفراعنة كان مربعا، مشيرا إلى أنه نفذ موسيقى مستوحاة من العصر الفرعوني، بعد دراسات في المعهد العالي للفنون الشعبية.

متعدد الهوايات

وتابع الموسيقار الكبير: «نادوا على المركز الثالث ثم التاني، ونادوا عليا بعدها، وقمت اتكرمت، ومكنتش مصدق ومكنتش محضر نفسي في اللبس ولا أي حاجة، أنا كنت متعدد الهوايات، بلعب هوكي وبحب الكهرباء، ودخلت وأنا عمري 15 سنة كلية الهندسة، ومحضرتش فيها 3 سنين عشان عاوز أدريس موسيقى، ودرست بقى اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة إسكندرية، مرة اترشحت ملحق ثقافي لمصر، رفضت لإني بحب المزيكا، ودرست في معهد الموسيقى واتعلمت على إيد أجانب متخصصين، إحنا كنا 11 أخ ولما اتعينت خبير موسيقى للإذاعة عرفوا إني شخص ناجح في الموسيقى».