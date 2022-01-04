منها قصة حب وخلاف مع عبدالحليم حافظ.. 8 أسرار في حياة وحيد حامد

حل المخرج مروان حامد، ضيفًا على برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON» الفضائية، في الذكرى الأولى لرحيل والده الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، حيث كشف عن العديد من الأسرار في حياة والده الراحل.

وتستعرض «الوطن» هذه الأسرار في السطور التالية:

1- كشف مروان حامد، أن والده كان يقرأ له العديد من القصص في طفولته، ورباه على مسؤولية اتخاذ القرار، ولم يتدخل في هذا الأمر حتى لو كانت القرارات خاطئة وغير صائبة، لافتًا إلى أنه محظوظ لأنه حظى برعاية كبيرة من والده ووالدته.

بداية مواجهة الفكر المتطرف

2- أوضح أن بداية مواجهة والده للفكر المتطرف كانت في مسلسل «العائلة»، وكان يتلقى العديد من التهديدات بالقتل، ولكنه استمر وتم وضع حراسة عليه، خوفًا على حياته من المتطرفين، أما في فيلم «البريء» وفيلم «الغول» تعرض لمشاكل كبيرة، وفي فيلم «طيور الظلام» تعرض لرفع العديد من القضايا ضده.

3- لفت إلى أن والده كان لديه بعض الأوقات لا يحب الحديث مع أحد فيها، وينعزل مع نفسه، وعند كتابة بعض الأعمال كان يتأثر بها، وفي بعض الأحيان كان يصبح عصبيًا جدًا، موضحًا أن أكثر الأعمال التي تعب فيها من ناحية البحث هو مسلسل «الجماعة».

أعمال لم تظهر للنور

4- أكد أن هناك بعض الأعمال لم تظهر للنور بعد، ومنها ما يصلح للنشر، موضحًا أن الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» لم يكتمل، مشددًا على أنه سينفذ بعض الأعمال التي تركها والده دون تنفيذ، وبعض الأعمال سوف تُنشر.

5- أوضح أن والده كان يحب الكتابة في الأماكن العامة، وحياته كلها مرتبطة بالناس، وبعض الناس كانوا يزورونه في المكان الذي يذهب للكتابة فيه، وتحول هذا المكان وهو فندق «المريديان» إلى مكتب مفتوح له، و«كان بيحب يستقبل الناس ويستمع منهم لأنه بيحبهم».

6- أما عن علاقة والده مع والدته، زينب سويدان، فقال إن علاقتهما بدأت في أثناء العمل بالمسلسل الإذاعي «طائر الليل الحزين»، حيث التقيا فيه وجمعتهما علاقة حب انتهت بالزواج.

خلاف بين عبدالحليم ووحيد حامد

7- من جانبه، كشف الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك خلافًا وقع بين الفنان عبدالحليم حافظ، ووحيد حامد بسبب أحد المسلسلات الإذاعية، موضحًا أن المسلسل كان من بطولة عبدالحليم حافظ، وعرضوا على رئيس الإذاعة وقتها «صفية المهندس» أن يكتبه وحيد حامد، ولكنها رفضت لأنه اسم جديد في عالم التأليف ويُعرض له مسلسل آخر، ولا يجب أن يُعرض له مسلسلان في نفس الوقت، الأمر الذي أغضب «حامد» ورفض كل محاولات عبدالحليم لكتابة المسلسل، فحدث الخلاف بينهما، ولكن بعد خطوبة «حامد» رآه عبدالحليم في أحد الأماكن، وذهب له وقال له: أنت كنت صح، ومن حقك ترفض الكتابة.

8- وأكد الناقد الفني، أنه في فترة حكم الإخوان المسلمين كان هناك استهداف لوحيد حامد، وقرروا الانتقام منه لأنه أكتر واحد فضحهم، وأقاموا دعوى ضده بسبب فيلم طيور الظلام، وكانوا عايزين يحبسوه ولكنه كان هيعمل الجزء التاني منه.