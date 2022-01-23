إصابة الفنانة نورهان بأوميكرون: ألم لا يوصف

أعلنت الفنانة نورهان، إصابتها بمتحور أوميكرون، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصاب فيها، سواء بفيروس كورونا أو متحوراته المتعددة.

نورهان: ألم لا يوصف لا شفت ولا هشوف

وقالت نورهان شعيب، عن حالتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إيجابي، طيب أنا كده خدت كورونا، ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة الحمد لله، بس المرة دي بجد إيه ده! ألم لا يُوصف لا شفت ولا هشوف».

نورهان تتلقى تهديدات

وكانت الفنانة نورهان، تحدثت منذ أيام، عن تعرضها لتهديد من منتج مسلسل درامي تشترك فيه، عن طريق رسالة عبر «واتساب» قائلة: «صحيت من النوم على تهديد ووعيد من منتج مسلسل كنت بدأت تصويره من 4 أشهر، والمسلسل أجواء تصويره كانت صعبة جدًا، كنت بنزل في الصيام في درجة حرارة 39، والجو حر مش عارفة أشرب بق مياه، صورت 95% من مشاهدي ولم أتقاضى أجري وباقي يوم واحد تصوير والوعود المستمرة إن هنجبلك جزء من أجرك المرة الجاية، وده تكرر عدة مرات».