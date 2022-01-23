منة فضالي تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «كنت بموت»

أعلنت الفنانة منة فضالي، تعافيها من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الـ«pcr» سلبية، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تعافي منة فضالي من كوفيد 19

وأكدت الفنانة منة فضالي، تعافيها من كوفيد 19، بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما، من خلال حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».

وكتبت منة فضالي عبر «إنستجرام»: «الحمد لله بقيت نيجاتيف.. بعد 14 يوم في البيت كورونا».

وعبرت منة فضالي عن معاناتها خلال إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: «أسبوع من الـ 14 يوم.. كنت بموت فيه بجد»، وحذرت عبر منشورها، من الاستهانة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية، قائلة: «خلوا بالكم المرض صعب ومتعب جدا».

وتفاعل متابعو منة فضالي مع المنشور، داعين لها بتمام العافية، ومعبرين عن سعادتهم بتجاوزها المحنة، وكان من أبرز التعليقات، ما كتبه أحدهم: «ألف سلامة عليكي يا نجمة وسندريلا الشرق ورقم واحد دايما ومتألقة.. منة فضالي وبس، ربي يحفظك يا أجمل منه فضالي».

كما علق مصفف الشعر هيثم دهب: «سلامتك يا منوش»، وكتب المخرج إيلي شالوحي: «ألف سلامة».

آخر أعمال منة فضالي

وأعلنت منة فضالي عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد انتهاء مسلسل «تاج راسنا بابا»، الذي حقق نجاحا كبيرا وسط الجمهور العربي، وهو إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4».

وشاركت منة فضالي في بطولة حكاية «تاج راسنا بابا»، مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، وقدم العمل نوع من الدراما العائلية التي يعشقها المصريون، كما اختار كاتب المسلسل أن يقدم حكاية من واقع الحياة، ولمست العديد من الأشخاص الذين يعيشونها.