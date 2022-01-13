ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: بنتواصل معاه صوت وصورة.. و«مبسوط» بحب الناس

تصدر اسم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تكشف عن الأعراض التي عانى منها

وكشفت ابنة الفنان، الدكتورة مي أبو زهرة، خلال بث مباشر للصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»، عن كواليس نقله إلى المستشفى، موضحة أنه تعرض في البداية لارتفاع في درجة الحرارة: «الأعراض في البداية كان عنده حرارة ونايم على طول، مكنش بيقدر يصحى فقلقنا عليه وعملناله المسحة في البيت أحسن من المستشفى، ودورنا على كذا مستشفى لحد ما دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كلمني، وهو مشكور اتواصل مع مستشفى العجوزة، وعزل هناك».

ابنة «أبو زهرة»: والدي اعترض على وجوده في المستشفى

وعن موقفه من العزل، أشارت ابنة عبدالرحمن أبو زهرة إلى أنه في البداية كان معترضا على وجوده في المستشفى، قائلة: «كان عايز يروح البيت، وعمال يقولهم كلمولي بنتي كلموا ابني كلموا ولادي وبعدين شوية بشوية بدأوا يكلموه ويقنعوه إنه خطر على الناس اللي برا، واللي حواليه، وكان صعب إنه في الحالة والسن دي يكون لوحده، لكن دي حالة كورونا منقدرش نعمل حاجة».

مي: بنتواصل معاه صوت وصورة وبنبلغه

وذكرت الدكتورة مي أبو زهرة، أنهم على تواصل دائم معه من داخل العزل للاطمئنان عليه، مضيفة: «بنحاول نتواصل معاه باستمرار ونكلمه صوت وصورة، عشان يحس بوجودنا حواليه، واحنا بنبلغه بحب الناس ليه، والدعوات وأد إيه ناس اتصلت وبعتت رسايل وعلى السوشال ميديا بيدعوله، بنبلغه بكل الحاجات دي وهو مبسوط جدا بيها».