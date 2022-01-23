وفاة والد الفنان شادي شامل.. وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة غدا

أعلن الفنان شادي شامل عن وفاة والده، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شادي شامل: صلاة الجنازة غدا من مسجد الشرطة

وكتب «شامل»: «توفي إلى رحمة الله والدي حبيبي وقرة عيني ونور قلبي وفلذة كبدي ومعلمي وقدوتي الشهيد شامل شهاب عبد المجيد خيري، وصلاة الجنازة غدًا الاثنين 24 يناير في مسجد الشرطة في صلاح سالم عقب صلاة الظهر عظم الله أجركم».

شادي كان قد طرح مؤخرا أغنية «يا معود قلبي»، بعد أن عمل عليها لأكثر من 3 سنوات كاملة، مع عازفين من 3 دول، وهي مصر وصربيا والجزائر، لتنفيذه اللحن الذي وضعه مع كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع مهاب سامي، ومهندس الصوت محمد صقر، الذي قام بعمل أكثر من ماستر للأغنية.