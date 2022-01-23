وزير الداخلية الأسبق: دور الشرطة في معركة الإسماعيلية يؤكد أن المصري صعب استقطابه

قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إن ما يحدث حاليا من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يجب أن يتم منذ قرون سابقة، وهو أمر مشرف جدًا، داعيًا الله بالتوفيق للرئيس السيسي فيما يقوم به من إنجازات، متابعا: «أنا مش بنزل من البيت خالص بسبب المرض، بس لما روحت مدينة نصر لقيت معالمها كلها اتغيرت، وكباري جديدة، مش مدينة نصر بس، كل ما تدخلي أي مكان جديد تلاقي كوبري، شيئ جيد جدًا بدل الزحمة اللي كنا بنشوفها من 20 أو 30 سنة».

السيسي هو اللي عمل تاريخ مصر الحديث

وأضاف «العيسوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن ما حدث في الـ 7 سنوات الأولى من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات لم يحدث في تاريخ مصر، مضيفا: «السيسي هو اللي عمل تاريخ مصر الحديث، ربنا يكرمه ويكمل اللي بيعمله، وفيه إنجازات متطورة بتحصل في حقوق الإنسان».

الشعب المصري مش سهل استقطابه بعمليات خيانة

وتابع وزير الداخلية الأسبق: «محدش يقدر ينسى ذكرى عيد الشرطة، لأن اللي قدمه الضباط والأفراد في الإسماعيلية كان حاجة مشرفة للغاية، ويدي إحساس أن الشعب المصري مش سهل أبدًا تستقطبه بعمليات خيانة، الشعب المصري مستعد يقدم روحه بمنتهى البساطة والنبل للدفاع عن الوطن».