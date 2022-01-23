مساعد وزير الداخلية الأسبق: ظاهرة الشعوذة بدأت تتسع بصورة غير مسبوقة

قال اللواء الدكتور محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن ظاهرة تضليل الناس نتيجة ممارسة أعمال التنجيم والسحر والشعوذة بدأت في الآونة الأخيرة تتسع بصورة غير مسبوقة.

وتابع «الفحام»: «العديد من وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة تتسابق في استضافة من يدعون أنهم علماء الفلك المطلعون على حركة الأجرام السماوية والأقمار المدارية»، مؤكدًا أن روايات أصحاب العلم الزائف تسببت في إحداث العديد من التوترات والقلق لحياة الإنسان، بل تعدت ذلك بالحديث عن أوضاع سياسية في الدول المختلفة.

التنجيم جريمة بلا قانون

وأشار اللواء الفحام، خلال كلمته بالملتقى الثقافي العلمي الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، الذي نظمه مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، تحت عنوان «صناعة التنجيم والأبراج بين العرف والشرع والفلك»، إلى أن جريمة التنجيم جريمة بلا قانون، والإفلات من تلك القضية أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا وواقعا نعيشه، موضحا: «ذلك يرجع لعدم وجود تشريع يعاقب عليها».

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف ورسالته النبيلة في رفع الوعي بهذه القضية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على استقرار المجتمع، مطالبًا بضرورة التدخل لإضافة مواد لقانون العقوبات المصري تؤثم أشكال التنجيم وأعمال السحر والشعوذة بطريقة مباشرة وبألفاظ قاطعة الدلالة لوأد الظاهرة في مهدها ولتنعم مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالأمن والسلام والحياة الكريمة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي بمجمع البحوث الإسلامية قد تم إنشاؤه بموجب بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية.